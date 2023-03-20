Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nın metrelerce üzerinde nefes kesen anlar kamerada İstanbul Boğazı'nın metrelerce üzerinde nefes kesen anlar kamerada 20 Mart 2023 Pazartesi Saat: 12:20 Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul’un sembol yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde nefes kesen bakım onarım çalışması yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64182556fa5a085ddc2c8823" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da sular çekildi, tarihi yol ortaya çıktı Maden ocağında göçük! Yaralılar var Ramazan pidesinin fiyatı resmen belli oldu ''Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için pistine cami yapıyorlar'' İskenderun'da kıyı şeridi 100 metreden 101 metreye ulaştı Taksiyi çalan hırsız ortalığı birbirine kattı TIR, İETT otobüsü ve yol bakım aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Askeri helikopter kameralar önünde yere çakıldı: 4 asker öldü Canlı yayında korkutan anlar... Sunucu canlı yayında bayıldı