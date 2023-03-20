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İstanbul Boğazı'nın metrelerce üzerinde nefes kesen anlar kamerada

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan İstanbul’un sembol yapılarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde nefes kesen bakım onarım çalışması yapıldı.

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