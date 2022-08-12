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  4. İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada!

İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada!

İstanbul’un sevimli misafirleri yunuslar şehrin simge yapılarıyla birlikte havadan görüntülendi. Yunusların suyun metrelerce üzerine sıçrayarak dans edercesine yüzmesi kartpostallık kareler oluşturdu.

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