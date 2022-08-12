Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada! İstanbul Boğazı'nın ''sevimli'' çetesi kamerada! 12 Ağustos 2022 Cuma Saat: 12:15 İstanbul’un sevimli misafirleri yunuslar şehrin simge yapılarıyla birlikte havadan görüntülendi. Yunusların suyun metrelerce üzerine sıçrayarak dans edercesine yüzmesi kartpostallık kareler oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f61a2dd5d16247c93755e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada! Yine bir çıplak rezaleti! Yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı İstanbul'da korkunç cinayet Alkollü sürücü polisi isyan ettirdi: ''Boynumu kes, üflemem!'' Haluk Levent kanseri yenen çocukla birlikte dans etti Türkiye'de bulunan ünlü rock grubuna saldırı Erdoğan'dan Vali'nin konuşmasına müdahale Bayrağımızı yakıp, Özgür Suriye Ordusu bayrağı açtılar! Ali Babacan böyle protesto edildi: ''Erdoğan'' sloganları atıldı