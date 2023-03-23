Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?'' İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?'' 23 Mart 2023 Perşembe Saat: 13:40 Güncelleme: 23 Mart 2023 Perşembe 13:40 İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan su samuru görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641c2ca316fa2420e52b9493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili başkan lıkır lıkır içti, Bakan Koca ''içmeyin'' dedi! İETT’den Down Sendromlu Çocuklar için Sürpriz Etkinlik Depremde binaları yıkılmayan müteahhit milletvekili aday adayı oldu Satılık değil kiralık: Bodrum'da 7 milyon liraya villa! Depremden sonra evine döndü, hayatının şokunu yaşadı Dağı bölen asrın felaketinin oluşturduğu doğal göletler görüntülendi İBB ilana çıktı; İETT'ye 700 yeni şoför alınacak... İşte şartlar İstanbul'da yasak aşk cinayeti kamerada! Silahını bıraktı, teslim oldu, yalvardı... Rus dronu yine de öldürdü - Dünya - ODATV