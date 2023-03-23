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  4. İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?''

İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?''

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İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan su samuru görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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