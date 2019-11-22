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  3. 22 Kasım 2019 11:45

İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafirleri kamerada

Sevimli yunus sürüsünün avlanmak için Karadeniz’den Marmara denizine uzanan yolculuğu İstanbul Boğazı'ndan geçerken görüntülendi. Birbirleri ile adeta dans edercesine yüzen yunuslar havadan çekilen görüntülerde masalsı manzaralar oluşturdu.

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