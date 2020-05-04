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  3. 04 Mayıs 2020 14:50

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ''askıda fatura'' uygulamasını başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, küresel salgın nedeniyle evde kalmak zorunda olan veya işini kaybeden vatandaşlarla dayanışmak amacıyla "askıda fatura" uygulaması geliştirdi.

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