  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul buz kesti; kar yağışı başladı

İstanbul buz kesti; kar yağışı başladı

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kartal'da Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı
İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı
Fatih Camii'ndeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
Fatih Camii'ndeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı
''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı
''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı
20 ilde ''Sibergöz'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
20 ilde ''Sibergöz'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Biden'a canlı yayında Gazze protestosu
Biden'a canlı yayında Gazze protestosu
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi
Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi
Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir kişi yaralandı
Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir kişi yaralandı
Ankara’da restorana silahlı saldırı
Ankara’da restorana silahlı saldırı
Murat Kurum'dan İstanbul için tanıdık slogan: ''Gençliğimiz var, heyecanımız var''
Murat Kurum'dan İstanbul için tanıdık slogan: ''Gençliğimiz var, heyecanımız var''