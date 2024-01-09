Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul buz kesti; kar yağışı başladı İstanbul buz kesti; kar yağışı başladı 09 Ocak 2024 Salı Saat: 12:15 İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kartal'da Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659d0ec4a7237ee7a60bccc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tramvay kamyonete çarptı Fatih Camii'ndeki bıçaklı dehşetin görüntüleri ortaya çıktı ''Eli satırlı anne'' sokağı birbirine kattı 20 ilde ''Sibergöz'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Biden'a canlı yayında Gazze protestosu Eşini ve bebeğini odaya kilitleyen baba, evi ateşe verdi Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı: İmam ve bir kişi yaralandı Ankara’da restorana silahlı saldırı Murat Kurum'dan İstanbul için tanıdık slogan: ''Gençliğimiz var, heyecanımız var''