Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı 11 Eylül 2023 Pazartesi Saat: 14:50 İstanbul D-100 Karayolu’nda Avcılar’dan başlayıp Bakırköy kadar koşan başıboş 2 at trafiği birbirine kattı. Yaşanan tehlikeli anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64feff03b5ad5040c7754813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafikte kadın şiddeti: Önce tartıştı ardından da aracının önünde sürükledi Yolcu uçağında büyük panik! Alevler yükseldi, yolcular tahliye edildi Bir ilimizde hava sıcaklığı 0'ın altına düştü, camları buz tuttu Perseid'in ''ateş topu'', İzmir'de böyle görüntülendi Kaçak göçmenlerden plaja sabah karşı botla çıktı Türkiye'nin ağaçta yetişen ''yeşil altının'' hasadı başladı 50 kilometrelik nefes kesen kovalamaca! Polisi bezdirdi! İstanbul'da okul trafiği erken başladı İstanbul'da orman yangını