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İstanbul çevreyolunda başı boş atlar trafiği birbirine kattı

İstanbul D-100 Karayolu’nda Avcılar’dan başlayıp Bakırköy kadar koşan başıboş 2 at trafiği birbirine kattı. Yaşanan tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

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