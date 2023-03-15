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  4. İstanbul depremi için 4 farklı kabus senaryosu

İstanbul depremi için 4 farklı kabus senaryosu

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, İstanbul'da 260 bin binanın riskli olduğunu hatırlatarak öngörülen depremde kırılacak 108 kilometrelik fayın şehir merkezine uzaklığının 20 kilometre olduğunu ifade etti.

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