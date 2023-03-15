Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul depremi için 4 farklı kabus senaryosu İstanbul depremi için 4 farklı kabus senaryosu 15 Mart 2023 Çarşamba Saat: 15:05 Güncelleme: 15 Mart 2023 Çarşamba 15:05 Jeofizik Yüksek Mühendisi Mustafa Serhat Durmuş, İstanbul'da 260 bin binanın riskli olduğunu hatırlatarak öngörülen depremde kırılacak 108 kilometrelik fayın şehir merkezine uzaklığının 20 kilometre olduğunu ifade etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6411b48974693f03ed551263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan ''İttifak genişleyecek mi?'' sorusuna yanıt Saniyeler içinde gözden kayboldu- Şanlıurfa'da sel suları yolu yuttu fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi İstanbul'da kabus gibi manzara! Balıklar gitti, koyunlar geldi Selin vurduğu Şanlıurfa'da belediye başkanına protesto Depremin yol açtığı yarıkların derinliği şoke etti Selde alt geçitte mahsur kalanlar sudan böyle çıktı Tekme tokat yol verme kavgası kamerada Gökhan Zan'dan sosyal medya trollerine: ''İnsanda biraz vicdan olur!''