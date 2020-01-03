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  3. 03 Ocak 2020 17:20

İstanbul E-5'te makas dehşeti ! Metrelerce sürüklendi

İstanbul E-5'te makas atarak yolda ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince 2 otomobile çarparak 500 metre sürüklendi.

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Beyzbol sopasıyla işkence dehşeti ! Görüntüler sosyal medyayı karıştırdı
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