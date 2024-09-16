Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul-Edirne Otoyolunda ağaçlık alanda yangın İstanbul-Edirne Otoyolunda ağaçlık alanda yangın 16 Eylül 2024 Pazartesi Saat: 21:55 Güncelleme: 16 Eylül 2024 Pazartesi 21:55 İstanbul-Edirne Otoyolu'nda ağaçlık alanda çıkan yangın görüş mesafesini azaltırken sürücüler arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e87f2c5458204a060fa2e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sivas'ta yolunu kaybeden güvercinler böyle kurtarıldı Tekirdağ'daki vahşette 2 tutuklu olay yerine getirildi İstanbul'da ekipleri alarma geçiren ihbar Narin'in cansız bedeninin bulunduğu an ortaya çıktı Bu da Türkiye'nin ''kaldırım'' lezzeti: Mahalleli betonda yetiştiğini görünce inanamadı Gelin ve damada herkesi şaşırtan beşi bir yerde... PKK'ya peş peşe darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi Türkiye'nin turizm cenneti, deniz çölüne dönüştü Böylesi daha önce görülmedi: Van Gölü'nün dibinde yeni keşif