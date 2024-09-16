İstanbul-Edirne Otoyolunda ağaçlık alanda yangın

İstanbul-Edirne Otoyolu'nda ağaçlık alanda çıkan yangın görüş mesafesini azaltırken sürücüler arasında paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve karayolları ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

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