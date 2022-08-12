Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Esenyurt'ta ''çocuk kaçırma'' kavgası! İstanbul Esenyurt'ta ''çocuk kaçırma'' kavgası! 12 Ağustos 2022 Cuma Saat: 12:20 Esenyurt’ta velayeti anneye teslim edilen bebeğin doktora götürülmesini fırsat bilen baba, çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Kadının çığlık atması üzerine adamı yakalandı. Hastane önünde yaşanan tartışma kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f61b5dc058f96cda446e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yağmurda ağaç altına sığınmışlardı, düşen yıldırımla korkunç ölüm anı kamerada! Yine bir çıplak rezaleti! Yolun ortasında çırılçıplak spor yaptı İstanbul'da korkunç cinayet Alkollü sürücü polisi isyan ettirdi: ''Boynumu kes, üflemem!'' Haluk Levent kanseri yenen çocukla birlikte dans etti Türkiye'de bulunan ünlü rock grubuna saldırı Erdoğan'dan Vali'nin konuşmasına müdahale Bayrağımızı yakıp, Özgür Suriye Ordusu bayrağı açtılar! Ali Babacan böyle protesto edildi: ''Erdoğan'' sloganları atıldı