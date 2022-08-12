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  4. İstanbul Esenyurt'ta ''çocuk kaçırma'' kavgası!

İstanbul Esenyurt'ta ''çocuk kaçırma'' kavgası!

Esenyurt’ta velayeti anneye teslim edilen bebeğin doktora götürülmesini fırsat bilen baba, çocuğunu kaçırmaya çalıştı. Kadının çığlık atması üzerine adamı yakalandı. Hastane önünde yaşanan tartışma kameraya yansıdı.

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