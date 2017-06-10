  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 10 Haziran 2017 10:45

İstanbul Eyüpte denizden erkek cesedi çıktı

Eyüp’te sabah saatlerinde sahilde yürüyen vatandaşlar, denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisi cesedi denizden çıkardı.

Video Galeri
Yürekleri ağza getiren görüntü
Yürekleri ağza getiren görüntü
Video Galeri
Ümraniye'de, 2B tapulamada ilk ruhsatlı bina temeli atıldı
Ümraniye'de, 2B tapulamada ilk ruhsatlı bina temeli atıldı
Video Galeri
Avrupanın Kahraman Hemşiresine Türk aday
Avrupanın Kahraman Hemşiresine Türk aday
Video Galeri
Canının değil, motorunun derdine düştü
Canının değil, motorunun derdine düştü
Video Galeri
Kulağına giren sinek hayatını kararttı
Kulağına giren sinek hayatını kararttı
Video Galeri
LYS sosyal bilimler sınavı başladı
LYS sosyal bilimler sınavı başladı