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İstanbul Fatih'te korkutan patlama!

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Fatih Vatan Caddesi'nde meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu. Sahipsiz bir çantanın fünye ile patlatıldığı ortaya çıktı.

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