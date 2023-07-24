İstanbul Fatih'te korkutan patlama!

Fatih Vatan Caddesi'nde meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu. Sahipsiz bir çantanın fünye ile patlatıldığı ortaya çıktı.

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