Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Fatih'te korkutan patlama! İstanbul Fatih'te korkutan patlama! 24 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 16:55 Güncelleme: 24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:55 Fatih Vatan Caddesi'nde meydana gelen patlamanın nedeni belli oldu. Sahipsiz bir çantanın fünye ile patlatıldığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64be82d33c1cea5f1824f7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da kadınlara yangın tüpüyle saldırdılar! Muğla'da bir orman yangını daha Memurun toplu sözleşmedeki zam isteği açıklandı Kahreden haber geldi: Asrın felaketini çabuk unuttuk! Köye inen kurt sürüsü kamerada Kuyumcudan 700 milyon TL altın vurgunu İstanbul'da yabancı uyruklu zanlıya taciz dayağı Twitter ismini ve logosunu değiştirdi Hava sıcaklıkları artınca siparişlere yetişemez oldular