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  3. 02 Haziran 2017 12:15

İstanbul Fatihte korkutan yangın

Fatih Haşim İşcan alt geçidinde yangın çıktı. Yol tamamen trafiğe kapatıldı.

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49 lira için 15 saat çalışıyorlar
49 lira için 15 saat çalışıyorlar
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Askerlerin hayatını kurtaracak taşınabilir buluş
Askerlerin hayatını kurtaracak taşınabilir buluş
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Polis ipi çektikçe spor otomobilden uyuşturucu fışkırdı
Polis ipi çektikçe spor otomobilden uyuşturucu fışkırdı
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Sahur vakti ayakkabı hırsızlığı
Sahur vakti ayakkabı hırsızlığı
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'Sınırsızlık Avrupa'sı dikenli teller Avrupa'sına döndü'
'Sınırsızlık Avrupa'sı dikenli teller Avrupa'sına döndü'
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Metrobüs arızalandı vatandaş yaya kaldı
Metrobüs arızalandı vatandaş yaya kaldı