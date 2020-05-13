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1 MİLYON TL ÖDÜLLE ARANAN TERÖRİST SAĞ YAKALANDI
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  3. 13 Mayıs 2020 15:45

İstanbul Fatih’te kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada!

Dün sabah saat 05:30 sıralarında İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda, bir kuyumcuyu camı kırarak soymaya kalkan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

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