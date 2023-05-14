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İstanbul Fatih'te silah sesleri

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İstanbul Fatih'te motosikletli iki şüpheliyi durdurmak isteyen polis ekipleri havaya ateş açtı. Yere düşen şüphelilerin alkollü oldukları öne sürüldü.

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