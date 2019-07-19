İstanbul genelinde geniş çaplı ’Yeditepe Huzur’ uygulaması
19 Temmuz 2019 21:30
İstanbul genelinde geniş çaplı ’Yeditepe Huzur’ uygulaması
İstanbul’da ’Yeditepe Huzur’ asayiş uygulaması kapsamında, 39 ilçede helikopter destekli büyük çapta denetim yapıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından akşam 20.00’den itibaren 39 ilçede başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de...