İstanbul genelinde "Kurt Kapanı" uygulaması yapıldı
25 Ocak 2019 17:20
İstanbul genelinde "Kurt Kapanı" uygulaması yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için Kurt Kapanı-2 uygulaması yapıldı. Narkotik köpeği Alex’in de katıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde asayiş uygulaması başlatıldı. Kurt Kapanı-2 uygulaması kapsamında,Beşiktaş ve Taksim’de durdurulan araçlar didik didik arandı. Beşiktaş ve Taksim...