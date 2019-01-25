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  3. 25 Ocak 2019 17:20

İstanbul genelinde "Kurt Kapanı" uygulaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde huzur ve güvenlik için Kurt Kapanı-2 uygulaması yapıldı. Narkotik köpeği Alex’in de katıldığı uygulamada araçlar didik didik arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul genelinde asayiş uygulaması başlatıldı. Kurt Kapanı-2 uygulaması kapsamında,Beşiktaş ve Taksim’de durdurulan araçlar didik didik arandı. Beşiktaş ve Taksim...

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43 terörist etkisiz hale getirildi
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