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  4. istanbul-halic_koprusu_nde_zincirleme_kaza_4_yarali

istanbul-halic_koprusu_nde_zincirleme_kaza_4_yarali

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İstanbul Haliç Köprüsü'nde 1 ambulans ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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