Anasayfa Video Galeriler Gündem istanbul-halic_koprusu_nde_zincirleme_kaza_4_yarali istanbul-halic_koprusu_nde_zincirleme_kaza_4_yarali 22 Mart 2023 Çarşamba Saat: 08:40 Güncelleme: 22 Mart 2023 Çarşamba 08:40 İstanbul Haliç Köprüsü'nde 1 ambulans ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641a94c4d68d310c5d266613" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şiddet uygulayan eşine sinirlendi, kendini balkondan aşağı attı İBB'nin iftar çadırına AK Parti engeli Muharrem İnce'den CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısı İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki samimi anlar gündem oldu Erdoğan'ın adaylık başvurusuna damgasını vuran tepki: ''Geç bunları, geç!'' İBB ve Üsküdar Belediyesi arasında büyük gerginlik: Zabıtalar birbirine girdi Yabancı uyruklu hırsıza korkunç işkence kamerada! Kılıçdaroğlu depremzedelere söz verdi: ''O evleri bedavaya vereceğiz!'' Seda Sayan'ın 4 milyon dolarlık villası sosyal medyayı salladı