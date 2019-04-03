"İstanbul Havalimanı 5 yıl içerisinde ikinciliğe yükselecek"
03 Nisan 2019 17:50
"İstanbul Havalimanı 5 yıl içerisinde ikinciliğe yükselecek"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan “2036 yılı tahmini verilerine göre, Türkiye, önümüzdeki 20 yılda hava taşımacılığında dünyanın en büyük ilk 10 ülkesi arasına girecek. Öngörülerimize göre İstanbul Havalimanı yaklaşık 5 yıl içerisinde hizmet verilecek yolcu sayısı sıralamasında ikinciliğe yükselecek. Tüm fazlar tamamlandığında ise liderlik koltuğuna İstanbul Havalimanı oturacak”...