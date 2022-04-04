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İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 4 ay içerisinde hizmete açılacağını açıkladı.

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