Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu İstanbul Havalimanı metrosunun açılış tarihi belli oldu 04 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 14:40 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının 4 ay içerisinde hizmete açılacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/624ad93a14440537386e0df3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İhracatta tarihi rekor Savcıyı döven şüpheli için istenen ceza belli oldu Mart'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı Bakan Bozdağ'dan hakim ve savcı yardımcılığı açıklaması 3600 ek göstergede sona gelindi! Bakan Bilgin tarih verdi İkinci el aldığı otomobil için polisten gelen telefonla şoke oldu İstanbul Boğazı'nda panik! Yük gemisi karaya oturdu Nez'in dönüşü ''olay'' oldu! Sahnede derin yırtmacının azizliğine uğradı Ukrayna'nın imha ettiği Rus konvoyu böyle görüntülendi