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  3. 18 Nisan 2019 09:25

İstanbul Havalimanı personeli Erzincan’da eğitim alıyor

Yeni açılan İstanbul Havalimanında görev alan 180 personelden 120’si, Erzincan Havalimanı’ndaki Devlet Hava Meydanları İşletmesi Uçak Yangın Simülatörü Eğitim Tesisindeki bir eğitim uçağı üzerinde olası uçak yangınları ve kazaları konusunda eğitimden geçti. Eğitim Tesisinde 5,5 yıl önce, çeşitli havalimanlarında görev alacak personele eğitim verilmesine başlandı. Bu kapsamda yeni açılan...

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