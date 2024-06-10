Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Havalimanı üstünde alarm verdiren cisim İstanbul Havalimanı üstünde alarm verdiren cisim 10 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 00:45 İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol merkezi görevlileri uçuşları tehlikeye düşürebilecek yükseklikte bir dron tespit edince pilotları uyardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66662278591049f60104c463" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de 2 dev yılanın düğün dansı kamerada Kilometrelerce geri geri giden otomobil şaşkına çevirdi Şanlıurfa'da 2 mahalle, 'kuduz' nedeniyle karantinaya alındı TİGEM arazisinde büyük yangın Ebrar Karakurt ile Simge Aköz'den dans şov Antalya'da ''Damper Beach'' sezonu açıldı Ampute Futbol Milli Takımı 3. kez Avrupa Şampiyonu Hurdalığı yakacaklardı, mahalleyi ateşe verdiler Bir deri bir kemik Berrak Tüzünataç...