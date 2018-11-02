İstanbul Havalimanı’na 9 bin kamerayla güvenlik önlemi
02 Kasım 2018 13:05
İstanbul Havalimanı’na 9 bin kamerayla güvenlik önlemi
Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nda güvenlik seviyesi üst düzeye çıkartıldı. Son teknolojiyle donatılan havalimanı, termal özellikli ve 360 derece dönebilen kameraların da bulunduğu 9 bin kamerayla izlenecek. Ayrıca hareketliliği 2,5 kilometre mesafeden tespit edecek yer radarları ilk kez kullanılacak. 76,5 milyon metrekarelik toplam alanıyla dünyanın...