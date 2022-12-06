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  4. İstanbul Havalimanı'na ağır misafir: TOGG görücüye çıktı, hayran kaldılar

İstanbul Havalimanı'na ağır misafir: TOGG görücüye çıktı, hayran kaldılar

2023 yılında yollarda olması planlanan yerli otomobil TOGG, İstanbul Havalimanı'nda sergilenmeye başlandı.

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