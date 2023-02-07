Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Havalimanı'na gönüllü akını! Binlerce kişi havalimanında İstanbul Havalimanı'na gönüllü akını! Binlerce kişi havalimanında 07 Şubat 2023 Salı Saat: 08:05 İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e1dc12f038a763a9063c17" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye bu sesle kahroldu: ''Artık Antakya yok, Hatay yok!'' Depremde ölü sayısı 3 bine dayandı!! Kahramanmaraş depreminde ikinci gün... Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Adana'daki kurtarma çalışmalarında son durum - Son Dakika Haberler Muharrem İnce ''en işlek cadde'' deyip paylaştı: ''Kimse yok!'' Prof. Dr. Şengör, Kahramanmaraş'ta ne olduğunu böyle anlattı Depremde yağmacılar kamerada! Bulun bu şerefsizleri! Spikerin zor anları! Deprem canlı yayında yakaladı Bakan Karaismailoğlu depreme böyle yakalandı Malatya'da minik kız çocuğu enkazın altından böyle kurtarıldı 7,5 şiddetindeki deprem hasarlı binayı böyle yıktı