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İstanbul Havalimanı'na gönüllü akını! Binlerce kişi havalimanında

İstanbul'dan deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen binlerce yardım gönüllüsü, İstanbul Havalimanı'nda uzun kuyruklar oluşturdu.

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