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  3. 02 Haziran 2019 15:10

İstanbul Havalimanı’nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz

İstanbul Havalimanı’nı kullanan 10 milyonuncu yolcu Esra Yeşilöz, bayram tatili için İzmir’e gitmek üzere geldiği havalimanında sürpriz törenle karşılandı. 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleşen büyük taşınmanın ardından tam kapasiteyle faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı, bugün 10 milyonuncu yolcusunu ağırladı. Şanslı yolcuya İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından sürpriz karşılama...

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