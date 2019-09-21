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  3. 21 Eylül 2019 18:40

İstanbul Havalimanı'nda 13 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza NarkoKim ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 13 kilo 29 gram kokain ele geçirildi.

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