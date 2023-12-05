İstanbul Havalimanı'nda 3.5 milyon TL'lik operasyon

İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 3 milyon 590 bin lira olan kaçak lüks eşyalar ele geçirildi.

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