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İstanbul Havalimanı’nda bilet kontrolü

İstanbul Havalimanı girişinde, salgın nedeniyle uygulanan bilet kontrolü uygulaması bugünden itibaren kaldırıldı.

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