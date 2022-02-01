Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Havalimanı’nda bilet kontrolü İstanbul Havalimanı’nda bilet kontrolü 01 Şubat 2022 Salı Saat: 14:15 İstanbul Havalimanı girişinde, salgın nedeniyle uygulanan bilet kontrolü uygulaması bugünden itibaren kaldırıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61f9164d44e9c05f9b7f1253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hafriyat kamyonunun altında kalan kadın hayatını kaybetti Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Minik Asiye evinde ilk kez görüntülendi TBMM önünde öğretmenlere engel Bahçeli ve Erdoğan ters düştü! Sezen Aksu'ya zehir zemberek sözler Kazı kazandan servet kazandı! Sevinci kameraya böyle yansıdı Eski eş dehşet saçtı! 3 yaralı var Otelde ''kız arkadaşıma baktın'' kavgası! Silahlar çekildi Saadet Partisi'nden ''uykuları kaçırmanın vakti'' videosu