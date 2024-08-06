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  4. İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda papağan ele geçirildi

İstanbul Havalimanı'nda çok sayıda papağan ele geçirildi

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İstanbul Havalimanı'nda Kongo'dan getirildiği belirlenen ve ülkeden çıkışı kısıtlanmış olan 309 adet Jako cinsi papağan ele geçirildi.

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