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  3. 07 Mart 2020 13:55

İstanbul Havalimanı'nda inanılmaz görüntüler

İstanbul Havalimanı'nda, Rusya'dan kaçak cep telefonu getiren şüpheliler güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Video Galeri
Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan botunu kovalama anı kamerada
Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan botunu kovalama anı kamerada
Video Galeri
Yunanistan polisi sınırda hamile göçmeni vurdu
Yunanistan polisi sınırda hamile göçmeni vurdu
Video Galeri
Erdoğan talimat verdi, İzmir'de 120 göçmen yakalandı
Erdoğan talimat verdi, İzmir'de 120 göçmen yakalandı
Video Galeri
Otomobilde kanlı infaz!
Otomobilde kanlı infaz!
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Kız kardeşi, Nuray Sayarı'ya öfke saçtı!
Kız kardeşi, Nuray Sayarı'ya öfke saçtı!
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Bu görüntüler olay olacak: Türk botu Yunan botunu böyle kovaladı!
Bu görüntüler olay olacak: Türk botu Yunan botunu böyle kovaladı!
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