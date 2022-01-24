Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Havalimanı'nda kargo tesisinin çatısı çöktü İstanbul Havalimanı'nda kargo tesisinin çatısı çöktü 24 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 18:40 İstanbul Havalimanı'nın Turkish Cargo'ya hizmet sunan kargo terminalinde çökme meydana geldiği açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61eec864a3b87272361b2743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Mercek Bulutu'' görenleri hayrete düşürdü Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı Soğuğa meydan okuyan Pelin Akil, kendini karın içine bıraktı Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu Çin'den ABD ve Japonya'ya misilleme! 39 savaş uçağı havalandı Karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı Havada kaos: Uçaklar İstanbul'a inemedi! THY'den sefer iptalleri İstanbul'da korkutan patlamalar! Yeraltı kabloları alev aldı Yedek lastikte eroin zulası