  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul Havalimanı'nda kargo tesisinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı'nda kargo tesisinin çatısı çöktü

İstanbul Havalimanı'nın Turkish Cargo'ya hizmet sunan kargo terminalinde çökme meydana geldiği açıklandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Mercek Bulutu'' görenleri hayrete düşürdü
Mustafa Sarıgül, olağan MYK Toplantısı öncesi basın açıklaması yaptı
Soğuğa meydan okuyan Pelin Akil, kendini karın içine bıraktı
Oyuncu Bülent Şakrak'ın acı günü! Gözyaşlarına boğuldu
Çin'den ABD ve Japonya'ya misilleme! 39 savaş uçağı havalandı
Karda mahsur kalan 80 kişi kurtarıldı
Havada kaos: Uçaklar İstanbul'a inemedi! THY'den sefer iptalleri
İstanbul'da korkutan patlamalar! Yeraltı kabloları alev aldı
Yedek lastikte eroin zulası