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İstanbul Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu

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İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk başladı.

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