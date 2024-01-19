Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu İstanbul Havalimanı'nda sömestir yoğunluğu 19 Ocak 2024 Cuma Saat: 17:46 Güncelleme: 19 Ocak 2024 Cuma 17:46 İki hafta sürecek yarıyıl tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65aa8b3b48986a92a8007ab3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR SGK Uzmanı Karakaş madde madde açıkladı: Yeni torba yasada neler var? PKK'ya peş peşe darbe: 10 terörist etkisiz hale getirildi Boşanma aşamasındaki komiser ölüm saçtı: Tüm ailesini katletti! Beyaz cennet Uludağ'da sömestir tatilinin bedeli dudak uçuklatıyor Kuş cenneti Uzunhızırlı Göleti eski günlerine geri döndü İstanbul'da metruk binada çıkan yangın can aldı Hapishanelere film gibi operasyon: Yüzlerce mahkuma ulusal marşı söylettiler AK Parti'nin Ankara anketinden Mansur Yavaş çıktı! İşte bu yüzden her sabah her yanınızda nokta nokta şişliklerle uyanıyorsunuz