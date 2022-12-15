Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Havalimanı'nda su samuru operasyonu İstanbul Havalimanı'nda su samuru operasyonu 15 Aralık 2022 Perşembe Saat: 12:20 Moskova'dan İstanbul'a gelen 3 yolcunun valizinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan ve kürk yapımında kullanılan bin 200 adet samur postu ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/639ae6dc1dab9b0a560e3743" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 6 yaşındaki çocuğa istismarda çifte gözaltı! Adliyeye böyle götürüldüler Kılıçdaroğlu: ''Bu milli iradeye darbedir'' 100 metre kovalayıp, yaraladı İstanbul'da bir anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü Yeni gün yeni operasyonla başladı: 131 gözaltı var! Abdulkadir Selvi: ''İbre artık Ekrem İmamoğlu’na dönmüş durumda'' Anadolu Efes-Baskonia maçında İmamoğlu'na dev destek Yandaş medyadan İmamoğlu'na 2023 sansürü Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de resti çekti. Her şey çok güzel olacak!