İstanbul Havalimanı'nda su samuru operasyonu

Moskova'dan İstanbul'a gelen 3 yolcunun valizinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan ve kürk yapımında kullanılan bin 200 adet samur postu ele geçirildi.

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