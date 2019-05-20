İstanbul Havalimanı’nda taksiciler UBER’ciye saldırdı
20 Mayıs 2019 22:20
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler UBER’ciye saldırdı
İstanbul Havalimanı’nda taksiciler tarafından saldırıya uğrayan bir UBER şoförü yaşananları kameraya kaydetti. Görüntülerde, taksicilerin UBER şoförünün üzerine yürüyerek şiddet uygulamaya çalıştıkları anlar yer alıyor. İstanbul Havalimanı’nda meydana gelen olayda iddiaya göre, bir grup taksi şoförü korsan taşımacılık yaptığını öne sürdükleri UBER şoförüne saldırdı. UBER şoförü ise...