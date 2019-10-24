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  3. 24 Ekim 2019 12:45

İstanbul Havalimanı'nda VIP araç yangını ! Polis faciayı önledi

İstanbul Havalimanı'nda seyir halinde olan VIP araçta yangın çıktı. Alev alev yanan aracın freninin boşaldığı gören polis ekipleri, yolu keserek olası bir faciaya engelledi.

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İşinden olan Soma işçileri isyan etti: ''Sesimizi duyun!''
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