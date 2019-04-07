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  3. 07 Nisan 2019 11:50

İstanbul Havalimanı’ndaki son durum havadan görüntülendi

Taşınma işleminin ardından İstanbul Havalimanı’ndaki son durum havadan görüntülendi. Helikopterden çekilen görüntülerde onlarca uçağın apronda yan yana durdukları görülüyor. Atatürk Havalimanı’nın ‘Büyük Göç’ ile taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı’ndaki son durum havadan görüntülendi. IGA tarafından paylaşılan ve helikopterle çekilen görüntülerde apronda onlarca uçağın sıralı...

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