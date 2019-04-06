SON DAKİKA
İSTANBUL'DA YENİDEN SAYILAN OYLAR SONUÇLARI DEĞİŞTİRDİ
  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Nisan 2019 15:20

İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçak Ankara’ya hareket etti

Taşınma operasyonunun ardından seferlerin normale dönmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçak, saat 14.00’te Ankara’ya gitmek üzere pistten havalandı. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçişi kapsayan büyük taşınma işlemi sırasında her iki havalimanında da gece saat 02.00 ile 14.00 arasındaki 12 saatlik süre boyunca uçuşlar durdurulmuştu. Türk ve dünya...

Video Galeri
Sudan’da cumhurbaşkanının istifası isteniyor
Sudan’da cumhurbaşkanının istifası isteniyor
Video Galeri
Noterlerde hafta sonu nöbeti başladı
Noterlerde hafta sonu nöbeti başladı
Video Galeri
Sahil Güvenlikten zamanında müdahale
Sahil Güvenlikten zamanında müdahale
Video Galeri
Türkiye’de İlk Defa Dijital Dönüşüm Sınavı
Türkiye’de İlk Defa Dijital Dönüşüm Sınavı
Video Galeri
İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı
İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı
Video Galeri
13 saatlik rekor bir sürede intikal tamamlanmıştır
"13 saatlik rekor bir sürede intikal tamamlanmıştır"
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM