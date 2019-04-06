İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçak Ankara’ya hareket etti
06 Nisan 2019 15:20
İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçak Ankara’ya hareket etti
Taşınma operasyonunun ardından seferlerin normale dönmesiyle birlikte İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli uçak, saat 14.00’te Ankara’ya gitmek üzere pistten havalandı. Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçişi kapsayan büyük taşınma işlemi sırasında her iki havalimanında da gece saat 02.00 ile 14.00 arasındaki 12 saatlik süre boyunca uçuşlar durdurulmuştu. Türk ve dünya...