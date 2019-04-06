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  3. 06 Nisan 2019 16:06

İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçak havalandı

"Büyük Göç" olarak adlandırılan tarihi taşınmanın sonuna gelinirken, İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı ve yurt içi uçuşlar başladı. Atatürk Havalimanı'nın İstanbul Havalimanı'na taşınması sonrası ilk yurt içi uçuş, Ankara'ya yapıldı.

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