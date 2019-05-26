  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Mayıs 2019 18:03

İstanbul Havalimanı'nı arılar bastı !

Çok sık gündeme gelen İstanbul Havlaimanı'nda yeni bir olay yaşandı. Havalimanının apron bölümünde bir körüğü arılar bastı. Ormanlık alandaki kovanından çıkan arıların ağaçlara konamayınca körüğe konmak zorunda kaldığı belirtildi.

Video Galeri
Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili ile bir araya geldi
Bakan Akar, Gürcistan Devlet Başkanı Zurabişvili ile bir araya geldi
Video Galeri
Yassıada’nın geçmişten günümüze tanıtım videosu
Yassıada’nın geçmişten günümüze tanıtım videosu
Video Galeri
Eşref Kolçak vefat etti
Eşref Kolçak vefat etti
Video Galeri
Günün Özeti
Günün Özeti
Video Galeri
Su kanalına düşen köpek kurtarıldı
Su kanalına düşen köpek kurtarıldı
Video Galeri
Hava ambulansı 1 aylık Elfin Ilgın bebek için havalandı
Hava ambulansı 1 aylık Elfin Ilgın bebek için havalandı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM