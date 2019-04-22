İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde gözler YSK’da
22 Nisan 2019 16:45
İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde gözler YSK’da
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin iptaline ilişkin AK Parti’nin yaptığı olağanüstü itirazını bugün gündeme alacak. 31 Mart mahalli idareler seçimine ilişkin YSK cephesinde olağan itiraz süreçleri bitti. AK Parti ve MHP özellikle İstanbul için olağanüstü itiraz sürecinde dilekçelerini YSK’ya sundu. YSK Başkanı Sadi Güven önderliğinde kurul üyeleri...