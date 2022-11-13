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İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama: Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama
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