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İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama

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Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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