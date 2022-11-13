Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama 13 Kasım 2022 Pazar Saat: 16:50 Güncelleme: 13 Kasım 2022 Pazar 16:50 Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6370f61fdb39e270e41c3073" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama: Çok sayıda yaralı var Hadise’den kasığına kadar yırtmaçlı mini elbisesiyle dans şov Marmaray'da böyle kavga görülmedi ''Erdoğan buraya gelecek'' Kabinede kriz! Bakan Bakan'ı suçladı Ersan Şen'den Cem Küçük'e: ''Sana göre Almanya'da millet donla geziyor'' Metrobüste taciz iddiasına linç girişimi ''İktidara geldiğimizde LGBT-İ derneklerini kapatacağız'' 7 terörist teslim oldu Şehidin operasyon öncesi çekilen son görüntüleri yürek burktu