İstanbul İtfaiyesi eğitimini hem uzaktan hem sahada alıyor
20 Kasım 2018 14:10
İstanbul İtfaiyesi eğitimini hem uzaktan hem sahada alıyor
İstanbul’da her gün onlarca olaya müdahale ederek birçok hayatı kurtaran İstanbul İtfaiyesi ekipleri, klasik sınıf eğitiminin yanı sıra “İtfaiye e-akademi" ile de eğitimlerimi pekiştiriyor.İstanbul İtfaiyesi bünyesindeki yaklaşık 4 bin personel ile mega kentin tüm noktalarında yangın, deprem, sel, mahsur kalma, hayvan kurtarma gibi birçok olaydaki başarılı müdahalesiyle hayat kurtarıyor....