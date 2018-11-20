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  3. 20 Kasım 2018 14:10

İstanbul İtfaiyesi eğitimini hem uzaktan hem sahada alıyor

İstanbul’da her gün onlarca olaya müdahale ederek birçok hayatı kurtaran İstanbul İtfaiyesi ekipleri, klasik sınıf eğitiminin yanı sıra “İtfaiye e-akademi" ile de eğitimlerimi pekiştiriyor.İstanbul İtfaiyesi bünyesindeki yaklaşık 4 bin personel ile mega kentin tüm noktalarında yangın, deprem, sel, mahsur kalma, hayvan kurtarma gibi birçok olaydaki başarılı müdahalesiyle hayat kurtarıyor....

Bilgin Pro
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