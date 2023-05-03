İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet

İstanbul Kadıköy'de yaşanan korkunç cinayet tüyleri diken diken etti. Bir sokak çalgıcısı kendisinden istek yapan bir kişinin istek yaptığı türküyü söylemediği gerekçesiyle katledildi.

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