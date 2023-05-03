Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet İstanbul Kadıköy'de kan donduran cinayet 03 Mayıs 2023 Çarşamba Saat: 08:30 İstanbul Kadıköy'de yaşanan korkunç cinayet tüyleri diken diken etti. Bir sokak çalgıcısı kendisinden istek yapan bir kişinin istek yaptığı türküyü söylemediği gerekçesiyle katledildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6451f16bb78b7d7dae10f963" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında genç kadına iğrenç taciz kamerada CHP'li Özgür Özel'in katıldığı canlı yayın yarıda kesildi İstanbul'da 860 bin TL'lik gasp saniye saniye kamerada Kılıçdaroğlu'nun mutfağında Babacan vardı: ''Şampiyonlar Ligi hazır!'' Ümit Özdağ: ''Vatandaşlık verilen göçmenlerin oyuna talip değiliz'' Korkunç kaza! Tam 72 araç birbirine girdi Hatalı sollamanın bedeli ağır oldu; 3 motorlu birbirine girdi Köpeği göz göre göre ezdi yoluna devam etti Akıl almaz ''kiracı'' hırsızlığı! Pes! Vallahi de pes, billahi de pes!