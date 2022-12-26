Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Kadıköy'de korkutan patlama! İstanbul Kadıköy'de korkutan patlama! 26 Aralık 2022 Pazartesi Saat: 14:15 Güncelleme: 26 Aralık 2022 Pazartesi 14:15 İstanbul Kadıköy'de yer altından geçen kablolar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanma nedeniyle patlamalar da yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a98250f72e7a7cb74bebc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 2022'nin son aşk bombası patladı! Murat Boz gönlünü o güzele kaptırdı Ünlü Türk rapçiye kadın seyircisinden taciz: ''Hakkımı helal etmiyorum'' Skandal manzara! Büyük Menderes Nehri simsiyah oldu Kızılay’ın çehresi değişiyor: Atatürk Bulvarı’nda cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projesi başlıyor Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı evlendi, Yazıcı'nın gelinliği olay oldu İlmek ilmek işliyorlar! 20 tonluk altın takı üretimi kamerada Bu fotoğraflar bugün çekildi! Son gün yaklaşınca kuyruğun sonu gözükmedi ABD ve Kanada kar esareti altında: 50 ölü Messi paylaştı: Eşi Antonella'nın seksi dansı olay oldu