  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul Kadıköy'de korkutan patlama!

İstanbul Kadıköy'de korkutan patlama!

Güncelleme:

İstanbul Kadıköy'de yer altından geçen kablolar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanma nedeniyle patlamalar da yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
2022'nin son aşk bombası patladı! Murat Boz gönlünü o güzele kaptırdı
Ünlü Türk rapçiye kadın seyircisinden taciz: ''Hakkımı helal etmiyorum''
Skandal manzara! Büyük Menderes Nehri simsiyah oldu
Kızılay’ın çehresi değişiyor: Atatürk Bulvarı’nda cephe iyileştirme ve kentsel tasarım projesi başlıyor
Ufuk Beydemir ile İpek Filiz Yazıcı evlendi, Yazıcı'nın gelinliği olay oldu
İlmek ilmek işliyorlar! 20 tonluk altın takı üretimi kamerada
Bu fotoğraflar bugün çekildi! Son gün yaklaşınca kuyruğun sonu gözükmedi
ABD ve Kanada kar esareti altında: 50 ölü
Messi paylaştı: Eşi Antonella'nın seksi dansı olay oldu