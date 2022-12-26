İstanbul Kadıköy'de korkutan patlama!

İstanbul Kadıköy'de yer altından geçen kablolar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yanma nedeniyle patlamalar da yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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