Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Kapalıçarşı'da yangın İstanbul Kapalıçarşı'da yangın 16 Eylül 2023 Cumartesi Saat: 23:10 Güncelleme: 16 Eylül 2023 Cumartesi 23:10 İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65060baeabd86f7f3e3e9ff7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da vapurda genç kıza korkunç saldırı kamerada Osmangazi Köprüsü'nde tüm araçların lastikleri aynı anda patladı Antalya'da genç kadın denizde ölü bulundu Adana'daki antik kentte hazine bulundu İzmir’de büyük orman yangını! Esenyurt'ta suç çetesinden 250 bin dolarlık hırsızlık Camideki skandal görüntüler! Zanlı yakalandı Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti CHP İzmir Kongresi'nde kavga: Sandalyeler havada uçuştu!