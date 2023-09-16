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İstanbul Kapalıçarşı'da yangın

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İstanbul'da Kapalıçarşı'nın çatı kısmında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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