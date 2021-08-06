Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul merkezli 25 ilde dev operasyon: 82 gözaltı kararı İstanbul merkezli 25 ilde dev operasyon: 82 gözaltı kararı 06 Ağustos 2021 Cuma Saat: 11:10 İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldığı belirtilen 82 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/610cee896ac2b726e53acb47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR D-100'de trafiği kilitleyen kaza Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer oldu Terör örgütü YPG/PKK'dan sivillere füzeli saldırı Halk TV ekibine saldırı şoku: Canlı yayını bastılar Manisa'da katliam gibi kaza: 9 ölü, 30 yaralı Bir ilginç olay: Boşalan şehirde atıyla eczaneye gelip ilaç aradı Termik santralde hasar var mı? Bakan son durumu açıkladı Afetzedelere 250 bin liraya kadar kredi! Detaylar belli oldu Kadıköy Belediyesi'nden orman yangınlarıyla mücadeleye için 3. ekibini yola çıktı