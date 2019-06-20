İstanbul merkezli 3 ilde PKK’ya operasyon: 6 gözaltı
20 Haziran 2019 10:10
İstanbul merkezli 3 ilde PKK’ya operasyon: 6 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince 2017 yılında Mardin kırsalında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen teröristlerin üzerinde yakalanan dökümanlardan yola çıkarak...