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GENELKURMAY ÇATI DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI
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  3. 20 Haziran 2019 10:10

İstanbul merkezli 3 ilde PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 örgüt üyesinin yakalandığı bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince 2017 yılında Mardin kırsalında düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen teröristlerin üzerinde yakalanan dökümanlardan yola çıkarak...

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